26 сентября 2025 в 11:03

Удары по Украине сегодня, 26 сентября: что уничтожено в Одессе, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России сегодня ночью, 26 сентября, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 26 сентября

Российские военные в ночь на 26 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины с применением более 150 беспилотников в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«„Герани“ атаковали объекты преимущественно в прифронтовых регионах противника. В Херсоне прогремело не менее 20 взрывов. В Одессе после ударов перебои с электроснабжением. В области, в Раздельной, уничтожен ж/д узел и местная ж/д подстанция. Из-за системных ударов по ж/д инфраструктуре и подстанциям „Укрзализныця“ начала защищать локомотивы в прифронтовых регионах от дронов сетками», — уточнил он.

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», в ночь на 26 сентября был совершен налет БПЛА по тяговой подстанции в районе железнодорожной линии в поселке Чубовка Одесской области.

«Станция работала в аварийном режиме: проход транзитных и грузовых поездов сохранялся, однако нагрузка перераспределялась на обходные линии и дизель-тягу, что снизило пропускную способность узла в 1,5–3 раза», — отметили военкоры.

Также серия ударов была нанесена по тяговой трансформаторной подстанции в поселке Затишье и тяговому трансформатору в Раздельной Одесской области.

«За последние сутки волна ударов по развернутым тяговым и распределительным подстанциям продолжилась, что приводит к длительным ограничениями в подаче питания на контактную сеть железных дорог и к снижению пропускной способности ключевых логистических коридоров (Одесса — Днепропетровск — Кропивницкий; Жмеринка — Киев/Одесса и другие)», — пишет «Донбасский партизан».

В Черниговской области зафиксированы удары по узлам дислокации, железнодорожным вспомогательным объектам и местам сосредоточения личного состава и складов ВСУ, в Харьковской области — по ремонтным цехам, площадкам с техникой и объектам ПВО, в Николаевской — по военным объектам, добавил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
