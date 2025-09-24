Трамп набросился на Россию из-за украинского вопроса

Москва ведет с Киевом якобы бесцельную борьбу, написал в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также назвал Россию «бумажным тигром».

Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю <…> это делает ее больше похожей на «бумажного тигра», — написал Трамп.

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.

Он также выразил разочарование отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Он на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал, что его хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным не оказали влияния на ситуацию.

При этом Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. Однако на вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать странам НАТО в этом содействие, республиканец уклонился от прямого ответа. Трамп заявил, что «все зависит от обстоятельств».