24 сентября 2025 в 01:35

Трамп признался в разрушении иллюзий по вопросу Украины

Трамп заявил, что его хорошие отношения с Путиным не влияют на украинский кризис

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Он на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал, что его хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным не оказали влияния на ситуацию.

Самое большое разочарование... ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили, — указал Трамп.

Переговоры глав государств состоялись на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Американский лидер провел ряд встреч, в том числе с Макроном и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.

При этом выступление американского лидера на Генассамблее ООН началось с неработающего телесуфлера. Сам Трамп отметил, что не возражает говорить без него. Однако глава Белого дома пообещал «большие проблемы» виновному в неисправности гаджета.

Дональд Трамп
Владимир Путин
отношения
разочарование
