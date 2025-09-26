Военкор предрек Европе ответные меры США за слова об Украине Военкор Поддубный: Трамп должен катком пройтись по Европе за слова об Украине

Евросоюз может столкнуться с резкой реакцией США после заявлений главы европейской дипломатии Каи Каллас о помощи Украине, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, высказывания Каллас способны спровоцировать недовольство американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

Журналист сослался на недавнее заявление Каллас о том, что Европа не должна единолично нести бремя поддержки Киева и что США обязаны подключиться к оказанию помощи. Поддубный считает, что Вашингтон негативно воспримет подобные публичные указания со стороны европейских партнеров.

Ну что, после такого заявления Трамп просто обязан пройтись катком по своим европейским друзьям. Не будет же он терпеть указания, что и как делать Америке. Или будет? — написал Поддубный.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Европа пытается разжалобить Дональда Трампа, чтобы он оказал помощь в финансировании Украины. По его словам, европейские чиновники лишь сейчас осознали всю тяжесть бремени, которое взяли на себя.