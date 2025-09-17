Царев рассказал о скрытой роли русского языка на Украине Экс-нардеп Царев: русский стал языком доверия и протеста на Украине

Русский язык на Украине помогает людям распознавать «своих» и «чужих», сообщил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Если человек доверяет собеседнику, то говорит на русском, в противном случае — на украинском.

Русский стал языком доверия и протеста, а украинский — языком обмана, вранья, государственной пропаганды. Поэтому молодежь чаще говорит на русском, — объяснил Царев.

По словам бывшего нардепа, нет ничего удивительного даже в том, что на русском все чаще изъясняются жители Западной Украины — в частности, во Львове.

У меня есть друзья из Львова, они такие непримиримые борцы за русский мир, как мало кто в России, — считает собеседник.

Ранее депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что город Львов, который традиционно считался одним из самых украиноязычных населенных пунктов страны, начал постепенно русифицироваться. По словам парламентария, властям следует обеспокоиться этим фактом. Он также обратил внимание на отсутствие в городе эффективных программ по защите украинского языка. Мельничук пообещал работать над мерами по его усилению.