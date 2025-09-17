Украинские спецслужбы подставили Зеленского, отправив взрывчатку в Грузию Origo: Зеленский не выдержит скандала с украинской взрывчаткой в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский может не пережить скандал с попыткой СБУ провезти в Грузию взрывчатку, пишет венгерский портал Origo. Ситуация грозит серьезными политическими последствиями для Киева. По данным властей, конечным пунктом назначения была не Россия, а Тбилиси, что указывает на связь с возможной попыткой государственного переворота в республике.

Переживет ли Зеленский этот скандал? Обратный отсчет пошел, — сказано в материале.

Авторы статьи отметили, что Служба государственной безопасности Грузии заявила о причастности СБУ к попытке ввоза взрывчатки, в материалах расследования фигурирует имя бывшего министра обороны Украины Бачаны Ахалая. Эти обвинения могут осложнить позиции Киева, так как Тбилиси способно возложить на украинскую сторону ответственность за возможную дестабилизацию в регионе, отмечает издание.

Двух украинцев задержали за незаконный ввоз в Грузию взрывчатых веществ через Турцию 11 сентября. При досмотре автомобиля правоохранители обнаружили 2,4 килограмма гексогена — вещества, чья мощность значительно превышает разрушительную силу тротила.