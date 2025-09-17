Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 18:05

Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку

Мэр Львова Садовой сообщил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство

Андрей Садовой Андрей Садовой Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прослушивающее устройство было найдено в кабинете мэра украинского Львова Андрея Садового. В Telegram-канале он сообщил, что в обычный зарядный блок радиотелефона «криво припаяли» сим-карту, карту памяти и микрофон.

На прошлой неделе телефон начал «виснуть», отдали в ремонт — результат видите. Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители, — уточнил мэр.

Садовой также добавил, что был удивлен, допустив, что прослушку установили спецслужбы Украины. У него возник вопрос, кто это сделал. Мэр убежден, что СБУ и контролирующие органы страны должны разобраться, если прослушку установили иностранные спецслужбы. Садовой призвал провести расследование и дать ответ, что произошло.

Ранее жительница Львова сделала замечание мужчинам, которые использовали русский язык в разговоре. Однако один из них заявил, что говорит на «харьковском». Участниками конфликта выступили переселенцы из Харьковской области.

Житель Львова по неосторожности забыл люльку с младенцем на крыше своей машины и уехал. В результате движения автомобиля переноска сорвалась на проезжую часть.

