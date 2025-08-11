Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом Во Львове мужчина после замечания сказал, что разговаривает на харьковском языке

Во Львове местная жительница сделала замечание группе мужчин за использование русского языка в разговоре, однако один из собеседников заявил, что говорит на «харьковском языке», пишет Obozrevatel.ua. Как сообщает источник, участниками конфликта оказались переселенцы из Харьковской области.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые составили протокол за использование русского языка. При этом официальных заявлений от полиции по данному случаю не поступало.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским руководителем Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул значимость создания условий для сохранения русского языка на Украине в рамках мирного урегулирования. Глава государства также отметил важность поддержки Украинской православной церкви.

До этого украинский омбудсмен Елена Ивановская пояснила, что исполнение музыкальных произведений на русском языке формально не нарушает закон «О государственном языке», принятый в 2019 году. Однако она уточнила, что существуют другие нормативные акты, ограничивающие такую возможность. В частности, был упомянут закон «О культуре», который запрещает исполнение песен российских авторов.