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01 августа 2025 в 14:51

Путин назвал важные для России условия урегулирования на Украине

Путин: обеспечение условий для русского языка на Украине является важным для РФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вопрос обеспечения условий для русского языка на Украине является важным для России в контексте мирного урегулирования конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме. Также глава государства высказался за развитие Украинской православной церкви, передает ТАСС.

Гуманитарный вопрос — это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви на Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и положено в основу долгосрочного, длительного, без всяких временных ограничений мира, — сказал Путин.

Ранее президент РФ назвал основной целью Кремля искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Также глава государства заявил, что озвученные им в июне прошлого года в МИД цели и условия РФ по Украине остаются в силе.

До этого Путин заявил, что Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела других государств. По его словам, Москва также будет придерживаться верховенства международного права и суверенитета.

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Украина
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Владимир Путин
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