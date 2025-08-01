Путин назвал важные для России условия урегулирования на Украине Путин: обеспечение условий для русского языка на Украине является важным для РФ

Вопрос обеспечения условий для русского языка на Украине является важным для России в контексте мирного урегулирования конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме. Также глава государства высказался за развитие Украинской православной церкви, передает ТАСС.

Гуманитарный вопрос — это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви на Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и положено в основу долгосрочного, длительного, без всяких временных ограничений мира, — сказал Путин.

Ранее президент РФ назвал основной целью Кремля искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Также глава государства заявил, что озвученные им в июне прошлого года в МИД цели и условия РФ по Украине остаются в силе.

До этого Путин заявил, что Россия продолжит отстаивать принципы невмешательства во внутренние дела других государств. По его словам, Москва также будет придерживаться верховенства международного права и суверенитета.