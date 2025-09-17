Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:02

Политолог объяснил причины русификации Львова

Политолог Скачко: жители Львова перестали бояться говорить по-русски

г. Львов, Украина г. Львов, Украина Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Львова перестали бояться говорить на русском языке, поэтому город постепенно русифицируется, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Он также напомнил, что во Львов приехало много беженцев из регионов, где русский язык распространен существенно больше.

Одно время беженцы терпели, пытались переходить на украинский, говорили на суржике. А сейчас прекрасно понимают: если они начнут массово говорить на русском, с этим ничего не поделать. Властям останется разве что расстреливать людей для страха, — сказал Скачко.

Однако пока такие жесткие методы Киев не применяет, поэтому люди все смелее говорят на русском, считает эксперт.

Страх пропал, и увеличилось количество русскоговорящих и русскоязычных, русскоориентированных и русскодумающих в западных регионах Украины, — подтвердил политолог.

Ранее депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что город Львов, который традиционно считался одним из самых украиноязычных населенных пунктов страны, начал постепенно русифицироваться. По словам парламентария, властям следует обеспокоиться этим фактом.

Западная Украина
Львов
русский язык
запреты
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались не нужны Украине
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.