Политолог объяснил причины русификации Львова

Жители Львова перестали бояться говорить на русском языке, поэтому город постепенно русифицируется, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Он также напомнил, что во Львов приехало много беженцев из регионов, где русский язык распространен существенно больше.

Одно время беженцы терпели, пытались переходить на украинский, говорили на суржике. А сейчас прекрасно понимают: если они начнут массово говорить на русском, с этим ничего не поделать. Властям останется разве что расстреливать людей для страха, — сказал Скачко.

Однако пока такие жесткие методы Киев не применяет, поэтому люди все смелее говорят на русском, считает эксперт.

Страх пропал, и увеличилось количество русскоговорящих и русскоязычных, русскоориентированных и русскодумающих в западных регионах Украины, — подтвердил политолог.

Ранее депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что город Львов, который традиционно считался одним из самых украиноязычных населенных пунктов страны, начал постепенно русифицироваться. По словам парламентария, властям следует обеспокоиться этим фактом.