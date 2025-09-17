Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 19:40

Суд принял решение по делу вице-губернатора Брянской области

Мещанский суд решил продлить арест вице-губернатору Брянской области Симоненко

Николай Симоненко Николай Симоненко Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. В сообщении уточняется, что по ходатайству следствия срок содержания под стражей продлен на три месяца. Симоненко обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Симоненко Николая Кирилловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, на срок три месяца, — говорится в сообщении.

Ранее следственно-оперативная группа осмотрела 50 фортификационных объектов, расположенных на третьей линии обороны в Брянской области. Проверка проходила в рамках расследования уголовного дела против бывшего вице-губернатора региона. Экс-чиновнику вменяется злоупотребление должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений. Осмотр объектов проводится как часть комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела.

Брянская область
Москва
суды
аресты
