Суд принял решение по делу вице-губернатора Брянской области

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. В сообщении уточняется, что по ходатайству следствия срок содержания под стражей продлен на три месяца. Симоненко обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее следственно-оперативная группа осмотрела 50 фортификационных объектов, расположенных на третьей линии обороны в Брянской области. Проверка проходила в рамках расследования уголовного дела против бывшего вице-губернатора региона. Экс-чиновнику вменяется злоупотребление должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений. Осмотр объектов проводится как часть комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела.