Раскрыты новые подробности о деле бывшего вице-губернатора Брянской области ТАСС: следователи изучили линию обороны под Брянском по делу Симоненко

Следственно-оперативная группа провела осмотр 50 фортификационных сооружений на третьей линии обороны в Брянской области, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Данные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора региона Николая Симоненко.

Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при организации строительства оборонительных рубежей. Осмотр объектов является частью комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Было осмотрено 50 фортификационных сооружений на третьей линии обороны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, — отмечается в официальных документах.

Ранее сообщалось, что Николай Симоненко не признает свою вину. Аналогичную позицию занимают и другие фигуранты этого дела — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода Юрий Симоненко, приходящийся сыном подозреваемому, и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура.