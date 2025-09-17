Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 16:27

Раскрыты новые подробности о деле бывшего вице-губернатора Брянской области

ТАСС: следователи изучили линию обороны под Брянском по делу Симоненко

Николай Симоненко Николай Симоненко Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Следственно-оперативная группа провела осмотр 50 фортификационных сооружений на третьей линии обороны в Брянской области, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Данные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора региона Николая Симоненко.

Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при организации строительства оборонительных рубежей. Осмотр объектов является частью комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Было осмотрено 50 фортификационных сооружений на третьей линии обороны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, — отмечается в официальных документах.

Ранее сообщалось, что Николай Симоненко не признает свою вину. Аналогичную позицию занимают и другие фигуранты этого дела — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода Юрий Симоненко, приходящийся сыном подозреваемому, и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура.

Россия
Брянская область
уголовные дела
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.