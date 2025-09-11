Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 09:32

Вице-губернатор российского региона заговорил о роли в пропаже укреплений

Брянский вице-губернатор Симоненко не признает вину в пропаже «зубов дракона»

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, арестованный по уголовному делу о строительстве оборонительных сооружений, не признает свою вину, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Аналогичную позицию занимают и другие фигуранты этого дела.

Симоненко, его сын Юрий Симоненко — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода, начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают свою вину, — сказал источник.

Ранее следственные органы начали поиск возможных соучастников хищений средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Белгородской области. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для выявления новых фигурантов дела.

До этого временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был доставлен в Москву. Замглавы региона задержан по делу о хищениях при строительстве оборонных сооружений в Белгородской области.

Депутат Государственной думы Андрей Луговой призвал приравнять к государственной измене хищения средств при строительстве фортификационных сооружений. Он предложил изменить концептуальный подход к квалификации подобных преступлений, усилив меру ответственности за них.

