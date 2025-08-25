Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 15:48

В ГД призвали приравнять хищения при строительстве фортификаций к госизмене

Депутат Луговой: хищения при постройке фортификаций надо приравнять к госизмене

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Хищения средств при строительстве фортификационных сооружений необходимо приравнять к госизмене, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его словам, речь идет не только о ситуации с врио замглавы Курской области Владимиром Базаровым, которого задержали в связи с хищением 1 млрд рублей.

Что касается подходов к тому, что во время стройки оборонительных сооружений есть воровство, хищения и мошенничество, то, конечно, это, на мой взгляд, должно приравниваться к государственной измене. Я сейчас даже говорю не столько в адрес задержанного чиновника [Базарова], сколько в целом про концептуальный подход, — сказал Луговой.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что Базарову грозит до 10 лет лишения свободы за хищение 1 млрд рублей. По его словам, обвинение может быть предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в составе организованной группы.

До этого бывшего прокурора Лодейнопольского района Ленинградской области задержали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Деньги передавались за содействие в благоприятном решении дела в суде, где обвиняемым проходил сам взяткодатель. Оперативные мероприятия по делу координировала Генпрокуратура России.

Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
