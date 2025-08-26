Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:47

Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву

Владимир Базаров Владимир Базаров Фото: Официальный сайт губернатора и правительства Курской области

Врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров доставлен в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Замглавы региона задержан по делу о хищении на строительстве оборонных сооружений в Белгородской области.

Ночью Базарова доставили в Москву, здесь с ним продолжатся следственные действия. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу в среду, 27 августа, — пояснил источник агентства.

Ранее в МВД РФ уточнили, что против Базарова и его возможных подельников возбудили четыре уголовных дела. По информации ведомства, они могли похитить более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной.

По данному делу проходят также бывший замгубернатора Рустэм Зайнуллин, начальник УКС Белгородской области Алексей Сошников и подрядчики. В июне 2025 года суд арестовал Зайнуллина на два месяца.

Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал приравнять к госизмене хищения средств при строительстве фортификационных сооружений. Он предложил изменить концептуальный подход к подобным преступлениям.

Курская область
дела
Москва
хищения
