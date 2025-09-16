Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 19:37

Королевская семья впала в траур из-за смерти герцогини

В Британии члены королевской семьи простились с герцогиней Екатериной Кентской

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Globaд Look Press

В Вестминстерском соборе члены британской королевской семьи собрались для прощания с герцогиней Екатериной Кентской, сообщил Букингемский дворец. Она была старейшим представителем семьи и ушла из жизни 4 сентября 2025 года в возрасте 92 лет.

Екатерина была супругой принца Эдварда, герцога Кентского, который является двоюродным братом покойной королевы Елизаветы II. В официальном сообщении Букингемского дворца отметили важность ее вклада в королевские дела и ее значимость как члена семьи. Герцогиня вышла замуж за герцога Кентского в 1961 году, и у пары родилось трое детей и десять внуков.

Она гордилась своим йоркширским происхождением и после замужества активно участвовала в жизни королевской семьи. В 1977 году она получила титул Дамы Большого Креста Королевского Викторианского ордена. В последние три десятилетия жизни Екатерина сосредоточилась на музыке и прекратила активную деятельность в королевских делах в 2002 году ради работы в частных и благотворительных проектах.

В память о герцогине были также представлены фотографии, отражающие ключевые моменты ее жизни — от свадьбы до радостных событий с детьми и внуками, а также значимые моменты выполнения королевских обязанностей.

Ранее стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сыграет ключевую роль в государственном визите президента США Дональда Трампа. По данным источников, она вступает в «эпоху перемен».

