17 сентября 2025 в 14:21

В Орле простились с погибшими при взрыве на путях сотрудниками Росгвардии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церемония прощания с погибшими при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области сотрудниками Росгвардии прошла в Орле, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Трагедия произошла на прошлой неделе, 13 сентября. В результате подрыва одного из найденных на путях взрывных устройств погибли трое росгвардейцев.

Сегодня мы прощаемся с героями, которые до конца исполнили свой служебный долг и ценой собственных жизней спасли десятки, сотни мирных граждан, — отметил Клычков.

После трагического инцидента в Орле также отменили все развлекательные мероприятия. Мэр города Юрий Парахин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим. Город перешел в режим траура.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что погибших в Орловской области сотрудников Росгвардии посмертно представят к награде. Он выразил соболезнования близким и родным погибших росгвардейцев. Врио губернатора также отметил, что Курская область скорбит вместе с ними.

Орловская область
Андрей Клычков
теракты
взрывы
погибшие
Росгвардия
росгвардейцы
