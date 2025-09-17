Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом

В Европе из-за экстремальной жары скончались более 24 тысяч человек за лето

Северный Брабант, Нидерланды Северный Брабант, Нидерланды Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свыше 24 тыс. человек умерли в Европе этим летом из-за сильной жары, выяснили ученые из имперского колледжа Лондона. По их словам, больше всего смертей из-за глобального потепления произошло в Италии, где скончались около 4,6 тыс. местных жителей, передает The Guardian.

На втором месте антирейтинга расположилась Испания с 2,8 тыс. смертей, а на третьем — Германия, где погибли 1,5 тыс. граждан. Специалисты уточнили, что из-за изменений климата температура в городах была в среднем на 2,2 градуса Цельсия выше, что и привело к увеличению смертности во время экстремальной жары.

Причинно-следственная связь между сжиганием ископаемого топлива, повышением температуры и ростом смертности неоспорима, — заявила климатолог Фридерика Отто.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к трем регионам страны приближаются ночные заморозки. Так, в ближайшее время температура может опускаться до минус двух — шести градусов в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что начало осени в этом году в Москве стало самым засушливым за 146 лет метеорологических наблюдений. По его словам, даже в 2024 году, несмотря на очень теплую погоду, в первой половине сентября зафиксировали один день с осадками.

