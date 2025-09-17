Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга

Житель Нижегородской области отдал 6,5 млн рублей псевдосотрудникам ЖКХ и Росфинмониторинга, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону. 48-летнего мужчину обманули под предлогом проверки показаний счетчиков.

Жителю поселка Починки позвонил человек, представившийся работником ЖКХ, и попросил назвать код из СМС — якобы для проверки показаний счетчика воды. После этого начались звонки от мошенников, маскирующихся под сотрудников портала «Госуслуги». Они сообщили ему, что на его имя якобы оформлены кредиты, по которым деньги переводились в «соседнюю страну», и начали его запугивать.

Затем мужчине начали звонить якобы представители Росфинмониторинга, уточнили в МВД. Они убедили потерпевшего, что ему грозит уголовное дело, и предложили «спасти» ситуацию — перевести средства на «безопасные» счета. Для убедительности мошенники даже показали поддельные документы, имитирующие кредитные договоры. Под давлением мужчина снял самозапрет на выдачу кредитов и блокировку карт. Затем он оформил кредит на 4 млн рублей и, добавив к ним собственные 2,5 млн рублей, перевел средства мошенникам.

Ранее мошенники начали с помощью искусственного интеллекта клонировать голоса для совершения преступлений. Как сообщается, для сбора материала достаточно нескольких голосовых сообщений, к примеру в домовом чате.