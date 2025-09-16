Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 13:42

Риелтор рассказал о новом тренде среди ипотечных заемщиков в России

Риелтор Виноградов: в России растет спрос на рефинансирование ипотеки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России растет спрос на рефинансирование ипотеки из-за снижения ключевой ставки Центробанком РФ, заявил вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерий Виноградов. По его словам, переданным MIR24.TV, ставку по кредиту можно снизить, но это увеличит срок выплаты.

Спрос на рефинансирование ипотеки подрастает. Процедура имеет смысл во всех случаях, когда в результате рефинансирования вы получаете меньшую ставку. Проще говоря, это те ситуации, когда ключевая ставка по ипотеке идет на снижение, — заявил он.

Ранее ЦБ понизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых. Это третье снижение подряд после того, как с октября 2024 года ставка держалась на рекордном уровне в 21%.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что ипотеку под 6% можно оформить по семейной программе по договорам долевого участия или купли-продажи. По его словам, льготная ставка также распространяется на таунхаусы и частные дома от застройщиков

Россия
ипотека
кредиты
риелторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.