Риелтор рассказал о новом тренде среди ипотечных заемщиков в России Риелтор Виноградов: в России растет спрос на рефинансирование ипотеки

В России растет спрос на рефинансирование ипотеки из-за снижения ключевой ставки Центробанком РФ, заявил вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерий Виноградов. По его словам, переданным MIR24.TV, ставку по кредиту можно снизить, но это увеличит срок выплаты.

Спрос на рефинансирование ипотеки подрастает. Процедура имеет смысл во всех случаях, когда в результате рефинансирования вы получаете меньшую ставку. Проще говоря, это те ситуации, когда ключевая ставка по ипотеке идет на снижение, — заявил он.

Ранее ЦБ понизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых. Это третье снижение подряд после того, как с октября 2024 года ставка держалась на рекордном уровне в 21%.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что ипотеку под 6% можно оформить по семейной программе по договорам долевого участия или купли-продажи. По его словам, льготная ставка также распространяется на таунхаусы и частные дома от застройщиков