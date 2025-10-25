Международное рейтинговое агентство Moody's оставило долгосрочный рейтинг Франции на уровне Aa3, а прогноз по нему изменило со «стабильного» на «негативный», пишет ТАСС. Агентство видит риск «длительной раздробленности политического ландшафта» во Франции, которая может «нанести ущерб функционированию институтов».

Управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что республика рискует столкнуться с «удушением» своей экономии. Причина заключается в растущем госдолге и увеличении процентов.

До этого международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также объявило о понижении кредитного рейтинга Франции. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте был снижен до исторического минимума — с «АА-» до «А+».

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах поставить Киеву новые партии зенитных ракет Aster и истребителей Mirage указывает на то, что он желает продолжать конфликт. По его словам, такая политика Парижа приведет к разорению французской армии.