25 октября 2025 в 20:45

Жители Львова частично остались без воды

Во Львове из-за аварии около 50 тыс. человек частично остались без водоснабжения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 50 тыс. абонентов во Львове на западе Украины остались без воды из-за серьезного повреждения магистральных трубопроводов, рассказал первый заместитель мэра города Андрей Москаленко на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам чиновника, проблема возникла после восстановления водоснабжения после предыдущей аварии, когда износ труб привел к новому прорыву.

Москаленко подчеркнул, что для замены всех изношенных труб потребуется 10 млрд гривен (19,3 млрд рублей), что выходит за рамки финансовых возможностей городского бюджета. В июне 2025 года во Львове произошла аналогичная авария, в результате которой без воды остались жители 74 городских улиц.

Ранее экс-министр энергетики Ольга Буславец заявила, что жителей Украины ждет тяжелая зима. Особенно сложной, по ее словам, ситуация будет в Киеве. К началу отопительного сезона в подземных хранилищах накоплено 13,2 млрд кубометров газа, но этих объемов недостаточно из-за проблем с газодобычей и нехватки ресурсов у «Нафтогаза».

