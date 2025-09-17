Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 09:31

Россияне стали больше интересоваться ключевой ставкой

Moneyman: число запросов россиян о ключевой ставке выросло на 33%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России стали чаще искать в Сети информацию о ключевой ставке Центрального банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса Moneyman. Согласно им, в период с января по август число таких запросов выросло на 33% в сравнении с прошлым годом. Как объяснил глава сервиса Артем Быков, такая тенденция обусловлена влиянием ставки на многие финансовые аспекты, такие как стоимость кредитов и проценты по банковским вкладам.

С учетом ее влияния на многие финансовые аспекты ей все чаще интересуются больше обычных граждан, — сказал финансист.

Как уточнили аналитики, общее число запросов касательно ключевой ставки за указанный период достигло отметки в 12,3 млн. При этом наибольший интерес граждан к данной теме наблюдался в месяцы, когда регулятор проводил заседания по ставке.

Ранее российские банки начали снижение процентных ставок по накопительным счетам вслед за решением ЦБ РФ об уменьшении ключевой ставки. Некоторые игроки пока сохраняют прежние условия, но общая тенденция указывает на постепенное снижение доходности по сберегательным продуктам.

