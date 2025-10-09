Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:16

«Скорее всего 7-8%»: в РСПП спрогнозировали снижение ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: ключевую ставку могут снизить до 7-8% к концу 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ключевая ставка на конец 2026 года может быть на уровне 7-8%, пишет ТАСС со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Во время своего выступления на форуме «Общественный транспорт 2025» он указал, что в этом случае кредиты станут более доступными.

Еще месяц назад многие говорили, что ставка до конца года может быть 13-14%. Сейчас мы уже 12-13% говорим, как в официальном прогнозе и ЦБ и правительства, на следующий год. <...> На мой взгляд, это 100% должна быть, а скорее всего и 7-8%. Тогда можно говорить о том, что жесткость бюджета скомпенсируется доступностью кредитных ресурсов, — сказал Шохин.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что активные призывы к скорейшему снижению ключевой ставки создают препятствия для уменьшения инфляционных ожиданий. По его словам, хотя такие заявления не рассматриваются как давление на регулятор и не влияют на процесс принятия решений, они способны негативно отражаться на оценках будущей инфляции.

До этого инвестиционный советник Юлия Кузнецова предположила возможность снижения ключевой ставки до 16% на октябрьском заседании. Свое предположение она связала с наблюдаемым охлаждением экономической активности и сокращением инфляционных рисков, отметив при этом, что новые бюджетные решения правительства способны повлиять на дальнейшую траекторию смягчения монетарной политики.

