Россия продолжает укреплять свои позиции в качестве надежного и выгодного экономического партнера на международной арене, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, это подтверждается стабильным ростом числа инвестиционных и торговых партнеров из года в год.

В своем Telegram-канале Дмитриев подчеркнул, что сотрудничество с Россией является не только экономически целесообразным, но и отличается высокой степенью надежности. Он отметил, что в современных условиях глобальной экономики полное отсутствие взаимодействия просто невозможно.

Глава РФПИ привел конкретные статистические данные, демонстрирующие динамику развития торговых отношений. Экспорт российских удобрений в страны Европейского союза увеличился на 33%, достигнув объема в 6,2 млн тонн, что покрывает примерно четверть потребностей европейских аграриев.

Значительно выросли и поставки нефти в Индию, увеличившись за последние три года почти в 16 раз, до 1,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель составляет около 40% от всего индийского нефтяного импорта. Кроме того, объем экспорта российского зерна в текущем сельскохозяйственном году превысил 53 млн тонн.

Ранее глава РФПИ заявил, что западные средства массовой информации нужно привлекать к ответственности. Поводом для заявления стало убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка. Дмитриев обвинил медиа в распространении лжи, приводящей к трагическим последствиям.