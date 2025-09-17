В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом Свищев: в «Миротворце» хотят обратить на себя внимание с помощью Загитовой

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал внесение фигуристки Алины Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом. Он предположил, что это делается для поддержания интереса к организации.

Странные люди. Каким образом спортсмены такого мирного вида спорта, как фигурное катание, могут навредить Украине? Мне кажется, что настоящая версия такова: это маркетинговый ход. Они знают, что Загитова — одна из самых популярных. База «Миротворца» будет постепенно пополняться медийными людьми, чтобы люди обратили внимание на никому не нужную организацию. Будут вводить, а потом надеются за деньги выводить, — заявил Свищев.

Ранее появилась информация, что Загитова была внесена в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Создатели сайта утверждают, что фигуристка преднамеренно «нарушила границу Украины», участвовала в «российских пропагандистских акциях» и вела «противозаконную предпринимательскую деятельность» в Крыму.

До этого Служба безопасности Украины объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Согласно карточке в базе данных, глава ЦИК числится в розыске с ноября 2024 года.