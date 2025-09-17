Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 18:09

Россиянам дали важный совет по сбору трав

Министр Мосин посоветовал сверяться с Красной книгой перед сбором трав

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед походом за лекарственными травами нужно свериться со статусом растения и узнать, не внесено ли оно в Красную книгу, заявил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. По его словам, которые приводит «Радио 1», сбору подлежат только распространенные и хорошо известные виды.

Перед походом за травами нужно тщательно изучить не только внешний вид растения, но и его охранный статус. Это позволит сохранить природное богатство региона для будущих поколений, — отметил министр.

Ранее доктор юридических наук Ольга Староверова сообщила, что в России за сбор определенных видов грибов можно получить не только штраф, но и реальный срок лишения свободы. Несмотря на разрешение «Лесного кодекса» на сбор дикоросов для собственных нужд, существуют строгие ограничения.

Московская область
травы
растения
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.