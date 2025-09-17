Россиянам дали важный совет по сбору трав Министр Мосин посоветовал сверяться с Красной книгой перед сбором трав

Перед походом за лекарственными травами нужно свериться со статусом растения и узнать, не внесено ли оно в Красную книгу, заявил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. По его словам, которые приводит «Радио 1», сбору подлежат только распространенные и хорошо известные виды.

Перед походом за травами нужно тщательно изучить не только внешний вид растения, но и его охранный статус. Это позволит сохранить природное богатство региона для будущих поколений, — отметил министр.

Ранее доктор юридических наук Ольга Староверова сообщила, что в России за сбор определенных видов грибов можно получить не только штраф, но и реальный срок лишения свободы. Несмотря на разрешение «Лесного кодекса» на сбор дикоросов для собственных нужд, существуют строгие ограничения.