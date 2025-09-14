Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 01:17

Россиянам назвали виды грибов, за сбор которых накажут по закону

Юрист Староверова: за сбор наркотических и охраняемых грибов грозит наказание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России за сбор определенных видов грибов можно получить не только штраф, но и реальный срок лишения свободы, сообщила ТАСС доктор юридических наук Ольга Староверова. Несмотря на разрешение «Лесного кодекса» на сбор дикоросов для собственных нужд, существуют строгие ограничения.

Под запрет попадают грибы, занесенные в Красную книгу России или ее субъектов, а также признанные наркотическими. Собирать их нельзя и на особо охраняемых природных территориях — в заповедниках и национальных парках. Речь идет, в частности, о рядовке мацутакэ, решеточнике красном, грифоле курчавой или мухоморе шишкообразном.

В некоторых случаях <…> может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность. Так, за сбор особо ценных грибов по статье 260.1 УК РФ предусмотрены обязательные работы до 480 часов, штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до четырех лет, — подчеркнула эксперт.

Ранее кандидат биологических наук миколог Михаил Вишневский объяснил, что текущий год отличается от предыдущих отсутствием выраженных грибных сезонов. По его словам, грибы растут практически непрерывно. Он отметил, что подобное случается примерно раз в 10 лет и связано с изменениями климата.

