Названа причина аномального грибного сезона в этом году Миколог Вишневский: в этом году грибы росли непрерывно с мая

Большое количество грибов в этом сезоне связано с изменениями климата, заявил миколог кандидат биологических наук Михаил Вишневский. По его словам, которые передает LIFE.ru, в этом году они начали расти с середины мая и продолжают плодоносить непрерывно, что случается крайне редко — примерно раз в 10 лет.

В этом году мы имеем уникальный грибной сезон, не разбитый на традиционный раннелетний, позднелетний, раннеосенний и прочие вот эти характерные волны. А просто как начали появляться грибницы, так и появляются. И такое случается, конечно, нечасто. Раз в 10 лет, наверное, — заявил миколог.

Ранее Вишневский призвал россиян не пренебрегать промывкой и очисткой грибов. По его словам, в противном случае можно подхватить ботулизм, который является смертельно опасным заболеванием.

Педиатр Екатерина Шадрина ранее заявила, что детям до двух лет не рекомендуется есть грибы. Она объяснила, что данный продукт содержит хитин, который почти не усваивается организмом человека.