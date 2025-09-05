Педиатр поставила точку в споре, можно ли детям есть грибы Педиатр Шадрина: детям до двух лет не рекомендуется есть грибы из-за хитина

Детям до двух лет не рекомендуется есть грибы, заявила NEWS.ru заведующая педиатрическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова Минздрава России Екатерина Шадрина. Она объяснила, что данный продукт содержит хитин, который почти не усваивается организмом человека.

Грибы содержат природный полисахарид, который называется хитин. Из него также состоит твердый наружный покров некоторых насекомых и членистоногих. Он почти не усваивается нашим организмом. Детям до двух лет вообще не рекомендуется есть грибы. С двух до пяти лет возможно употребление грибов, выращенных промышленно, например, шампиньонов. Пищеварительная система ребенка обычно полностью формируется к 12 годам, что позволяет лучше переваривать тяжелую пищу, — отметила Шадрина.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.