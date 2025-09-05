Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 07:05

Педиатр поставила точку в споре, можно ли детям есть грибы

Педиатр Шадрина: детям до двух лет не рекомендуется есть грибы из-за хитина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Детям до двух лет не рекомендуется есть грибы, заявила NEWS.ru заведующая педиатрическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова Минздрава России Екатерина Шадрина. Она объяснила, что данный продукт содержит хитин, который почти не усваивается организмом человека.

Грибы содержат природный полисахарид, который называется хитин. Из него также состоит твердый наружный покров некоторых насекомых и членистоногих. Он почти не усваивается нашим организмом. Детям до двух лет вообще не рекомендуется есть грибы. С двух до пяти лет возможно употребление грибов, выращенных промышленно, например, шампиньонов. Пищеварительная система ребенка обычно полностью формируется к 12 годам, что позволяет лучше переваривать тяжелую пищу, — отметила Шадрина.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

грибы
дети
здоровье
диеты
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил, в чем кроется опасность резкого снижения ключевой ставки
Песков раскрыл, почему отношения США и РФ не могут нормализоваться быстрее
В России предложили наказывать за неисполненное обещание жениться
«Верить никому нельзя»: Путин обратился к россиянам с одним советом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 сентября: инфографика
В Кремле описали сценарий, когда конфликт на Украине нельзя завершить мирно
ПВО уничтожила почти 100 БПЛА, атаковавших Россию ночью
Покупаем сыр и орехи: как вкусно запечь свеклу в духовке
Ночь в российском регионе прошла под звуки работы ПВО по украинским дронам
США впервые за 33 года купили у России яйца
Встречу «коалиции желающих» назвали подтверждением раскола в ЕС
Педиатр поставила точку в споре, можно ли детям есть грибы
Психолог ответила, как принуждение учиться на отлично приводит к катастрофе
Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву
Генпрокурор РФ рассказал, откуда берутся поборы с предпринимателей
Россиянам объяснили, как снизить расходы на электроэнергию на 30%
Готовим турецкую лепешку гезлеме — простую и вкусную. Лучше, чем чебуреки!
Названы пластические операции с быстрым визуальным эффектом
Попытка ВСУ атаковать Рязанскую область обернулась провалом
ВСУ потеряли беспилотники, пытаясь атаковать российский регион
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.