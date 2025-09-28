Миколог дал совет, как безопасно солить грибы и избежать ботулизма Миколог Комиссаров: для избежания ботулизма лучше солить грибы горячим способом

Грибы стоит солить горячим способом, чтобы не подхватить инфекцию и не заразиться ботулизмом, заявил NEWS.ru миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. Он отметил, что при холодной засолке есть риск появления бактерий.

Я бы порекомендовал горячую засолку, а не холодную, потому что при горячей засолке вероятность того, что полученный продукт может заразиться плесенью, бактериями или дрожжевыми грибами, гораздо ниже, чем при холодной засолке. При недостаточной стерилизации консервов, приготовленных в домашних условиях без автоклава, могут начать развиваться бактерии, которые выделяют ботулотоксин. В таком случае можно заработать ботулизм. Это тоже смертельно, ― объяснил Комиссаров.

Ранее в городе Бологое Тверской области 47-летний мужчина и его 43-летняя супруга скончались после употребления в пищу ядовитых грибов. По данным журналистов, обоих экстренно госпитализировали с симптомами острого отравления, однако спасти их не удалось.

До этого врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Софья Олешкевич заявила, что рвоту ребенка, отравившегося грибами, необходимо сохранить для медицинских анализов. По ее словам, следует вызвать скорую помощь, как только появились первые симптомы интоксикации.