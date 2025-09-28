Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 18:03

Миколог дал совет, как безопасно солить грибы и избежать ботулизма

Миколог Комиссаров: для избежания ботулизма лучше солить грибы горячим способом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грибы стоит солить горячим способом, чтобы не подхватить инфекцию и не заразиться ботулизмом, заявил NEWS.ru миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. Он отметил, что при холодной засолке есть риск появления бактерий.

Я бы порекомендовал горячую засолку, а не холодную, потому что при горячей засолке вероятность того, что полученный продукт может заразиться плесенью, бактериями или дрожжевыми грибами, гораздо ниже, чем при холодной засолке. При недостаточной стерилизации консервов, приготовленных в домашних условиях без автоклава, могут начать развиваться бактерии, которые выделяют ботулотоксин. В таком случае можно заработать ботулизм. Это тоже смертельно, ― объяснил Комиссаров.

Ранее в городе Бологое Тверской области 47-летний мужчина и его 43-летняя супруга скончались после употребления в пищу ядовитых грибов. По данным журналистов, обоих экстренно госпитализировали с симптомами острого отравления, однако спасти их не удалось.

До этого врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Софья Олешкевич заявила, что рвоту ребенка, отравившегося грибами, необходимо сохранить для медицинских анализов. По ее словам, следует вызвать скорую помощь, как только появились первые симптомы интоксикации.

грибы
грибники
микологи
ботулизм
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.