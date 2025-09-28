Миколог развеял главный миф о ядовитых грибах

Долгая термическая обработка не разрушит ядовитые вещества в грибах, заявил NEWS.ru миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. Так, например, мускарин и мусцимол, содержащиеся в ядовитых грибах, термостабильны, пояснил он.

Ни в коем случае не нужно верить тому, что долгая термическая обработка может разрушить какие-то ядовитые соединения и грибы можно будет безопасно употреблять. Это не так. Какие-то ядовитые соединения разрушаются, но далеко не все. Например, с теми же мухоморами. Сколько бы вы их ни варили, они все равно останутся ядовитыми. Мускарин и мусцимол термостабильные, и им термическая обработка не страшна, ― объяснил Комиссаров.

Также миколог посоветовал собирать только те грибы, в съедобности которых нет сомнений. Начинающим грибниками лучше ходить в лес с опытными попутчиками, добавил он.

Если вы недостаточно опытный грибник, то лучше собирать их все-таки вместе с кем-то опытным — с бабушками и дедушками. Есть те, кто уже привык и знает грибы, какие нужно собирать, а каких нужно избегать. Также старайтесь отделять грибы друг от друга. Если вы видите, что гриб у вас как-то немножечко отличается от тех, которые вы привыкли собирать, тоже его старайтесь избегать. Но самое главное правило — любой гриб, который вы не знаете, это поганка. Поэтому ни в коем случае нельзя рисковать, ― отметил Комиссаров.

Он подчеркнул, что при сборе грибов нужно стараться их отделять друг от друга по видам: грибы разных видов складывать в отдельные пакеты. Если вдруг какой-то из них окажется ядовитым и его кусочек попадет к съедобным грибам, этого может быть достаточно для отравления, резюмировал Комиссаров.

Ранее в городе Бологое Тверской области 47-летний мужчина и его 43-летняя супруга скончались после употребления в пищу ядовитых грибов. По данным журналистов, обоих экстренно госпитализировали с симптомами острого отравления, однако спасти их не удалось.