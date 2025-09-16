Пошли опята: где собирать грибы осенью в Подмосковье, как не отравиться

Пошли опята: где собирать грибы осенью в Подмосковье, как не отравиться

В столичном регионе продолжается осенний грибной сезон. Опытные грибники облюбовали свои опушки, овраги или поляны, на которых они каждый год собирают хороший урожай. Остальным приходится надеяться на удачу. Где в Подмосковье самые грибные места, какие виды не стоит собирать, чем богаты леса в межсезонье — в материале NEWS.ru.

Какие самые грибные места в Подмосковье

В Московской области наиболее грибными считаются два направления, отметил кандидат биологических наук миколог Михаил Вишневский. Первое — на запад от столицы, в окрестностях Звенигорода, и дальше от Москвы. Второе — на юг, в сторону Каширы. Одно из самых грибных мест — Приокско-Террасный заповедник и его окрестности.

«2025 год супергрибной. Найти грибы можно везде, в любом лесу. Даже в черте Москвы, например в Лосином острове», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Миколог Никита Комиссаров в беседе с NEWS.ru к наиболее богатым на грибы районам отнес Битцевский лесопарк, Серебряноборское лесничество, а также окрестности Истры. К юго-востоку от Москвы, в сторону Рязани и Коломны, по его словам, часто встречаются лисички, белые грибы, подосиновики и подберезовики.

Какие грибы можно найти в хвойных и лиственных лесах

По словам Вишневского, не существует явной взаимосвязи между типами лесов (хвойные, смешанные, лиственные) и грибами, которые в них растут. Так, опята и лисички встречаются повсеместно, белые и рыжики — тоже, но их больше всего на юге и севере Подмосковья.

«Белые, которые растут у нас в средней полосе, встречаются под всеми деревьями, кроме осины. Подберезовики находят под березами, что логично. Маслята — под соснами, а подосиновики — где попало, несмотря на название», — сказал миколог.

Между тем Комиссаров отметил, что приуроченность к тем или иным породам деревьев является видовым признаком грибов. Так, различные виды сыроежек могут встречаться в разных по составу лесах.

«Например, сыроежка сине-зеленая больше предпочитает смешанные леса с преобладанием клена и березы, в то время как другие виды этого гриба могут выбирать осины и липы. Белые, как правило, растут у дубов, берез, сосен и елей», — объяснил миколог.

Лисички чаще всего можно найти в смешанных или хвойных лесах. Они обычно растут в сильно увлажненных местах и на мху, уточнил Комиссаров.

Опята предпочитают валежник лиственных пород.

«Но есть виды, которые прекрасно развиваются и на хвойных деревьях», — объяснил миколог.

Какие грибы встречаются осенью в подмосковных лесах

В межсезонье в подмосковных лесах можно найти остатки лисичек, белых грибов, подберезовиков, осенних и зимних опят, подчеркнул Комиссаров. Из необычных экземпляров — дикие шампиньоны.

«Видов шампиньонов очень много, в Московской области их больше десятка. Тот вид, что мы встречаем в магазинах, — это шампиньон двуспоровый, он редок для дикой природы. Дело в том, что этот гриб растет на очень специфических субстратах, например на компостных кучах или лошадином навозе», — объяснил Комиссаров.

В Подмосковье можно найти лесной, полевой и перелесковый шампиньоны. По словам Комиссарова, их отличить не очень сложно, но начинающим грибникам стоит обходить их стороной, поскольку можно перепутать с молодыми мухоморами.

«Неделю назад в парке имени Лазутиной близ Одинцово я лично собрал около 600 граммов шампиньонов», — сообщил миколог.

Какие грибы нельзя собирать, чтобы не оказаться в тюрьме

В России можно получить штраф в 1 млн рублей и даже сесть в тюрьму за сбор редких грибов. Комиссаров рекомендует перед походом в лес ознакомиться с полным перечнем видов, занесенных в Красную книгу Московской области.

«Но они (краснокнижные грибы. — NEWS.ru) настолько редки, что вы их вряд ли встретите. Если только не забредете совсем вглубь леса», — сказал собеседник NEWS.ru.

Вишневский отдельно выделил псилоцибиновые (галлюциногенные) грибы. Единственный вид, который встречается в столичном регионе в значимых количествах, — это псилоцибе полуланцетовидная. Формально российское законодательство не запрещает сбор этих грибов. Наказание предусмотрено только за выращивание и сбыт, но лучше не рисковать, предупредил он.

«Что касается краснокнижных грибов, то у нас растут некоторые виды сыроежек и паутинников. Но их даже миколог сходу не отличит на глаз — нужен микроскоп. Я не представляю, кто и как будет кого-то сажать за их сбор», — добавил Вишневский.

В список грибов, которые нельзя собирать в России, входят, например: трюфель летний (русский черный трюфель), веселка обыкновенная, гриб-баран, сморчок конический, шишкогриб хлопьеножковый, гиропорус синеющий, рядовка мацутакэ, гриб-зонтик девичий, трутовик лакированный, мухомор шишковидный. сыроежка золотистая и паутинник фиолетовый.

По словам специалистов, большинство краснокнижных грибов имеют специфический вид, поэтому любитель вряд ли станет их срывать намеренно. На территории заказников запрещено собирать какие-либо виды. Оправдание, что гриб оказался в корзине случайно, не подействует на представителей лесничества или полиции.

Что следует знать перед походом в лес за грибами

Главное, что нужно знать, отправляясь на тихую охоту, — любой незнакомый гриб следует считать за поганку, отметил Комиссаров. Можно собирать только знакомые виды, которые ранее уже употреблялись в пищу и не привели к отравлению.

«Желательно ходить в лес с кем-то более опытным: с дедушками или бабушками, а также с друзьями. По сравнению с летним периодом, сейчас ядовитых грибов не очень много, но всегда можно нарваться на бледную поганку, которую в молодом виде можно спутать с диким шампиньоном. На нее приходится большинство смертельных отравлений», — сказал Комиссаров.

