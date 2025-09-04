Стычки, протесты: что происходит с дорогой через «Лосиный остров»

В подмосковном Королеве уже не первый год идет спор вокруг строительства дороги через парк «Лосиный остров». Идея не вызывает восторгов у многих местных жителей. Подробности конфликта — в материале NEWS.ru.

Почему в парке «Лосиный остров» решили построить дорогу

В декабре 2023 года на сайте администрации Королева появилась новость о том, что власти планируют решить одну из самых серьезных местных проблем — огромные пробки — с помощью дополнительного въезда в город. «Обустройство возможно только с использованием уже существующей технической дороги, проходящей через территорию национального парка „Лосиный остров“, еще несколько лет назад фактически использовавшейся жителями», — говорилось в сообщении.

Речь идет о старой грунтовой дороге, которая использовалась для проезда служебных машин. Она представляет собой просеку между лесными массивами. В апреле 2025 года на сайте госзакупок были опубликованы конкурсы на оказание услуг по ее капитальному ремонту.

Проектом не предполагается изменение границ и функционального назначения территории «Лосиного острова», а также создание дополнительных структурных объектов, отмечали в администрации Королева.

Контракт на работы по результатам конкурса выиграло ГБУ «Мосавтодор», в мае с ним был заключен договор на исполнение проекта стоимостью 73 миллиона рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что новая дорога должна быть построена к первому кварталу 2026 года.

Почему жители против строительства дороги через парк

Жители Королева, Мытищ, Щелково и Москвы объединились в инициативную группу, выступающую против проекта. Они направляли жалобы в Минтранс, Минприроды и президенту. По их мнению, строительство дороги через парк транспортного вопроса не решит, но навредит природе. Жительница Королева Наталья Лайко в беседе с NEWS.ru предположила, что вырубка леса в планируемых масштабах может привести к необратимому изменению экосистемы и гибели заповедных животных — лосей, кабанов, куниц, горностаев, зайцев, норок и пятнистых оленей.

Олени в национальном парке «Лосиный остров» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Разгрузить утренние пробки новая дорога не сможет, а флоре и фауне национального парка навредит. Думаю, в ближайшее время в Королеве готовится строительство новых ЖК и смысл новой дороги в том, чтобы обеспечить подъезд к ним. Других вариантов решения проблемы с пробками, не вредящих экологии, достаточно», — заявил корреспонденту NEWS.ru член инициативной группы, адвокат Даниил Лунев.

Как жители Королева выступают против новой дороги

Жительница Королева Анастасия Павлычева заявила в разговоре с NEWS.ru, что ремонтируемая дорога ранее не была рассчитана на общее пользование — скорее это лесная просека. По ее словам, впервые строительная техника попыталась заехать в парк и приступить к работам 7 июля нынешнего года, что переросло в стычку жителей со строителями.

«Сейчас на грунт сыплют крошку, имитируя имеющуюся дорогу, чтобы потом начать ее „ремонтировать“. Теперь люди из нашей инициативной группы дежурят в парке даже по ночам», — сообщила Анастасия. По ее словам, 31 июля местные жители попытались остановить строительную технику, заслонили ей дорогу и вызвали полицию. В результате потом их увезли в отделение, продержали всю ночь и оштрафовали на 2000 рублей.

«Как только жителей увезли, работы продолжились», — рассказала девушка.

На данный момент о новых акциях протеста ничего не известно.

Почему против дороги через «Лосиный остров» выступают не все

Однако далеко не все местные поддерживают протесты. Жительница Королева Мария в беседе с NEWS.ru заявила, что реконструкция дороги необходима и поможет разгрузить многочасовые пробки при въезде в город, которые тоже загрязняют окружающую среду.

«Может, нам траву не косить, деревья не обрезать и в пещерах жить? Кому нужна эта цивилизация? Невозможно жить в лесу», — возмущается Мария.

По мнению ее соседки Анны, только строительство дороги поможет решить транспортную проблему. В беседе с NEWS.ru она заметила, через «Лосиный остров» проходит МКАД.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Приезжайте в Королев примерно в пять вечера и сами увидите, что там происходит. Тем, у кого нет машины, может быть, все равно, а как же быть остальным? Я за дорогу, и большинство людей тоже!» — заявила Анна.

Что говорят о строительстве дороги в парке «Лосиный остров»

В администрации парка «Лосиный остров» корреспонденту NEWS.ru сообщили, что в нынешнем году запланированы работы по капитальному ремонту автодороги общей протяженностью 7,8 км.

«Должностными лицами учреждения ежедневно проводится патрулирование территории национального парка „Лосиный остров“ и его охранной зоны согласно утвержденным маршрутам на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства РФ. В случае нарушения виновные лица привлекаются к ответственности», — рассказали там.

В начале июля группа компаний «МСУ-1» сообщила, что приступила к реализации комплексного контракта на капитальный ремонт и реконструкцию дороги протяженностью около 7 км от Ярославского шоссе до подмосковного Королева, проходящей по краю территории национального парка «Лосиный остров».

«Заказчиком проекта выступило ГБУ МО „Мосавтодор“. Стоимость контракта составляет 700 млн рублей», — рассказали в компании.

При проведении строительно-монтажных работ используются технологии, отвечающие современным экологическим стандартам и утвержденные надзорными органами, пояснили в МСУ-1.

«Компания обеспечивает максимальную сохранность зеленых зон в районе строительства и проводит комплексные меры по организации компенсационной высадки с кратным увеличением объема насаждений. Соблюдение стандартов строительства находится на контроле у представителей Минприроды и администрации городских округов Королев и Мытищи», — добавил подрядчик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорят подмосковные власти

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области NEWS.ru рассказали, что улица Пионерская, служащая основной транспортной артерией и главным въездом в город, исчерпала свою пропускную способность. В часы пик трафик автомобилей превышен в три раза, каждый день образуются многочасовые заторы.

«После всестороннего изучения принято решение не строить новую, а отремонтировать существующую еще с советского времени дорогу. Это наиболее оптимальный вариант, не затрагивающий напрямую жителей и стратегической инфраструктуры. Речь идет об участке М-8 „Холмогоры“ (Ярославское шоссе) по Водопроводной аллее, частично проходящей по территории парка „Лосиный остров“, до улицы Калининградской», — прокомментировали в министерстве.

Чиновники отметили, что с учетом поступивших предложений в рамках общественных обсуждений, а также с учетом итогов заседания комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов в проект внесены изменения, направленные на снижение воздействия на окружающую среду.

«Также предусмотрено создание дополнительных зон отдыха для горожан и новых велопешеходных маршрутов», — прокомментировали в ведомстве.

