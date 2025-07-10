В Кремле обозначили позицию по строительству дороги через Лосиный остров

В Кремле обозначили позицию по строительству дороги через Лосиный остров Песков: вопрос стройки в Лосином острове относится к региональным властям

Вопрос строительства дороги через Лосиный остров относится к региональным властям, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, президент РФ Владимир Путин поддерживает меры по защите особо охраняемых территорий, однако в то же время глава государства считает, что сохранение этих территорией не должно мешать делать жизнь горожан комфортнее.

Это все-таки тема региональных властей. Давайте не будем сюда президента примешивать, — сказал Песков.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов заявил, что городские власти приступили к разработке проекта продления Сокольнической линии метрополитена. По его словам, которые приводятся на сайте градоначальника столицы, новый участок протяженностью 8,5 км включит станции «МГСУ» и «Ярославская», улучшив транспортную инфраструктуру.

Особенностью проекта станет прокладка линии под территорией национального парка «Лосиный Остров» без нарушения его экосистемы, уточнил заммэра. Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, это первое продление Сокольнической линии в северо-восточном направлении за последние 35 лет.