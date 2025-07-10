Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 13:29

В Кремле обозначили позицию по строительству дороги через Лосиный остров

Песков: вопрос стройки в Лосином острове относится к региональным властям

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вопрос строительства дороги через Лосиный остров относится к региональным властям, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, президент РФ Владимир Путин поддерживает меры по защите особо охраняемых территорий, однако в то же время глава государства считает, что сохранение этих территорией не должно мешать делать жизнь горожан комфортнее.

Это все-таки тема региональных властей. Давайте не будем сюда президента примешивать, — сказал Песков.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов заявил, что городские власти приступили к разработке проекта продления Сокольнической линии метрополитена. По его словам, которые приводятся на сайте градоначальника столицы, новый участок протяженностью 8,5 км включит станции «МГСУ» и «Ярославская», улучшив транспортную инфраструктуру.

Особенностью проекта станет прокладка линии под территорией национального парка «Лосиный Остров» без нарушения его экосистемы, уточнил заммэра. Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, это первое продление Сокольнической линии в северо-восточном направлении за последние 35 лет.

Россия
Дмитрий Песков
Кремль
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио оценил встречу с Лавровым в Куала-Лумпуре
У мужчины в четырех местах сломался позвоночник из-за врачебной ошибки
МИД России и Госдеп США сочли важной нормализацию работы дипмиссий
Отец бойца «Азова» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.