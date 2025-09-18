Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 18:34

Пособников телефонных мошенников задержали в российском регионе

Росгвардия сообщила о задержании пособников украинских мошенников в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники подмосковного ОМОН «Русич» участвовали в задержании группы лиц, подозреваемых в оказании финансовых услуг телефонным мошенникам, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Московской области. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России в рамках расследования деятельности украинских кол-центров.

По данным силовиков, задержанные занимались приемом, обналичиванием и переводом денежных средств, полученных преступным путем. Для перемещения незаконных доходов злоумышленники активно использовали криптовалютные операции, а ежедневный оборот их деятельности достигал 10 млн рублей.

В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, включая мобильные устройства, банковские карты, компьютерную технику и наличные денежные средства. Также была получена документация, имеющая важное значение для дальнейшего расследования.

По факту деятельности организованной группы возбуждено уголовное дело. Все задержанные лица находятся под стражей и дают показания следственным органам.

Ранее в Москве украинские киберпреступники вынудили подростка перевести на их счета все средства родителей, сфотографировать ценное имущество и сбежать из дома. Мальчика «обрабатывали» несколько дней угрозами и шантажом. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников МВД.
Россия
Подмосковье
мошенники
Росгвардия
