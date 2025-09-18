Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 18:19

Украинцам намекнули, что поменять Зеленского в ближайшее время не выйдет

В ЦИК Украины исключили проведение выборов в 2026 году

Голосование на избирательном участке во время выборов на Украине Голосование на избирательном участке во время выборов на Украине Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проведение выборов на Украине в 2026 году невозможно из-за действия военного положения, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Сергей Дубовик в эфире Kyiv24.news. Кроме правовых ограничений, в проекте государственного бюджета на следующий год отсутствует финансирование для организации избирательного процесса.

Представитель ЦИК пояснил, что действующее законодательство прямо запрещает проведение выборов в период военного или чрезвычайного положения. Конституция Украины также содержит аналогичные положения, исключающие организацию избирательных кампаний в таких условиях.

Отдельным препятствием является отсутствие необходимого финансирования в проекте государственного бюджета на 2026 год. По расчетам избирательной комиссии, проведение выборов потребует от 16 до 20 млрд гривен (порядка 32–40 млрд рублей) с учетом всех сопутствующих расходов.

Ранее сообщалось, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный после слухов о возможном участии в выборах обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Кроме того, результаты показали, что его гипотетическая партия также вышла бы в лидеры на парламентских выборах.

