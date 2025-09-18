Брижит Макрон хочет доказать, что она женщина: будет фото крупным планом?

Адвокат Эммануэля и Брижит Макрон раскрыл, как первая леди Франции намерена доказать, что она женщина. Какие подробности об этом известны, на какой отчаянный шаг решилась Брижит?

Как Брижит решила доказать, что она женщина, будет ли фото крупным планом

По словам адвоката Тома Клэра, супруги представят в суде фотографии и экспертные показания, в том числе снимок беременной первой леди Франции, чтобы доказать ее пол.

«Это процесс, который ей придется пережить публично. Но она готова это сделать. Она твердо решила сделать все возможное, чтобы восстановить справедливость», — приводит BBC слова адвоката.

Речь идет о судебном споре между четой Макрон и американской журналисткой Кэндис Оуэнс, которую истцы обвиняют в клевете. Клэр подчеркнул, что Эммануэль и Брижит готовы продемонстрировать как в общем, так и в деталях, что утверждения Оуэнс являются ложными.

Пользователи Сети принялись иронизировать: «Брижит покажет „то самое“ фото крупным планом?»

«В суде точно оценят „удивительные“ и, возможно, даже шокирующие фотографии Брижит», «„Жан-Мишель“ решился на отчаянный шаг — настоящий мужской поступок», «Перестаньте смеяться, Брижит мужественно переживает этот скандал! У нее под юбкой звенит погромче вашего!» — пишут комментаторы.

Брижит Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Что известно о споре между Макронами и Оуэнс

В июле издание Financial Times сообщило, что Макрон и его супруга Брижит подали в суд на Оуэнс. Последняя утверждает, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Макроны добиваются суда присяжных и возмещения ущерба и даже готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании.

Оуэнс в ответ на исковое заявление Макронов выразила готовность к «судебной битве» с президентской четой.

«Мы восстаем против извращенцев, которые правят миром. И я хочу без обиняков заявить, что считаю тебя, Брижит, одним из них. Мне кажется, ты больной и омерзительный человек. Я полностью готова к этой битве и выступать в ней буду от имени всего мира. Увидимся в суде!» — заявила журналистка на своем YouTube-канале.

Правда ли Макрон заключил сделку с Трампом ради сокрытия тайны о жене

Оуэнс в интервью журналисту Такеру Карлсону заявила, что между Макроном и его американским коллегой Дональдом Трампом есть договоренность по Украине. По ее словам, президент Франции попросил главу Белого дома прекратить публичные обсуждения Брижит взамен на помощь в урегулировании украинского конфликта.

Журналистка рассказала, что после встречи двух лидеров с ней связались представители Белого дома с просьбой воздержаться от дальнейших высказываний о первой леди Франции. Оуэнс расценивает такие действия как попытку Макрона «замять» возможный скандал ценой политических уступок.

Брижит Макрон Фото: Pierre Marchal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какое отношение Брижит имеет к Стэнфордскому эксперименту

В рамках расследования в отношении Брижит Оуэнс предположила, что первая леди Франции могла участвовать в знаменитом Стэнфордском тюремном эксперименте 1971 года, когда добровольцев разделили на условных заключенных и охранников.

Журналистка объяснила, что на эту мысль ее натолкнула схожесть Брижит с одним из участников эксперимента. Во время просмотра документального фильма об этом журналистка увидела в картине мужчину, внешне напоминающего Жан-Мишеля Тронье.

Читайте также:

Тайная методика ГРУ? Боец СВО ожил через час после остановки сердца: детали

Генерал Герасимов остается в строю: почему возникли слухи об отставке?

«Есть ложка, окно»: как французский велорекордсмен попал в СИЗО Уссурийска