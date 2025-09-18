Тайная методика ГРУ? Боец СВО ожил через час после остановки сердца: детали

Военные врачи смогли оживить российского бойца после остановки сердца, которая длилась почти час. Какие детали об этом известны, при чем здесь тайная методика ГРУ?

Как военные врачи оживили бойца СВО

Военный анестезиолог-реаниматолог Александр Бабиев рассказал, что к ним в госпиталь поступил боец с тяжелой травмой ноги. Примерно за семь минут до того, как мужчина оказался на хирургическом столе, его сердце остановилось. Первичные показатели говорили о безнадежности ситуации.

«Огромная кровопотеря — он был, конечно, весь бледный. Мы взяли анализы, гемоглобина было в районе 42, то есть крайне низкий. Мы делали непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, катализировали все центральные вены, участвовали все хирурги», — рассказал Бабиев.

По прошествии 30 минут реанимационных мероприятий результатов не было, но у врачей «руки не опускались».

«Очень было страшно остановиться. Мы хотели вырвать его из этого порочного круга. Мы перелили ему всю кровь, которая у нас была, его группы. И на 52-й минуте появилось сердцебиение», — продолжил врач.

После этого пациента стабилизировали и перевели в реанимацию, где продолжились мероприятия интенсивной терапии. В этот же день бойца отправили «за ленточку» в другой госпиталь.

Через три недели врач получил известие, что мужчина не только выжил, но и к нему полностью вернулось сознание без неврологического дефицита.

«Для нас это было, конечно, огромной радостью. Мы понимали, что все это было не зря», — заключил Бабиев.

Комментируя ситуацию, пользователи Сети оказались шокированы, что подобные случаи реальны. Некоторые даже предположили, что боец обладает секретными «навыками», которыми якобы обучают спецслужбы.

«Это невозможно!», «Тайная методика ГРУ. Он замедлил ритм сердцебиения так, что даже приборы не могли его зафиксировать», «Как Джеймс Бонд в «Умри, но не сейчас»!» — отметили пользователи.

Были ли еще подобные случаи

Боец с позывным Катунь из Сургута пережил клиническую смерть. Мужчина в составе роты штурмовал село Архангельское в ДНР в 2024 году. В какой-то момент передвижение российских военнослужащих обнаружили ВСУ. Последнее, что запомнил военный, — дуло танка, направленное на дом, в котором укрывались бойцы ВС РФ.

«Выкатился танк. Голову повернул в окно, прямой наводкой [был произведен выстрел], я только это помню, все. Я просто сказал подчиненному: „Ну все, вот он стоит“. Все, больше ничего не помню», — вспоминал Катунь.

По словам бойца, глаза он открыл уже в пакете для трупов, когда находился в морге. Сначала военнослужащий подумал, что его закутали в спальник, чтобы он мог согреться после контузии. Позднее врачи объяснили ему, что из-за ранения он впал в кому, а после его сердце перестало биться.

Катунь рассказал, что, придя в сознание, выбрался из мешка и «сам малость ошалел».

«Потому что я подошел к человеку, который там (в морге. — NEWS.ru) находился, военнослужащий сидел в телефоне. Я говорю: „Я что тут делаю?“ Человек сознание потерял. Я вышел, <...> давай у них (медперсонала. — NEWS.ru) спрашивать. Они говорят: „Ты вообще откуда взялся?“ Я говорю: „Оттуда“. Они говорят: „Ты что, прикалываешься?“ Я говорю: „Нет, мне к врачу“. И когда я к врачу подошел, я говорю: „Что за приколы, что за юмор жесткий, это что я там забыл?“ Он говорит: „Ты вообще умер„“, — рассказал боец.

