18 сентября 2025 в 14:16

Раскрыт способ Макрона доказать, что его супруга не является мужчиной

Макрон представит фото беременной супруги в суде по делу о ее гендере

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит представят в американском суде доказательства того, что первая леди — женщина, сообщил адвокат пары Том Клэр в комментарии BBC. По его словам, в материалах будут использованы фотографии и экспертные показания научного характера, в том числе снимок беременной Брижит.

Это процесс, который ей придется пережить публично. Но она готова это сделать. Она твердо решила сделать все возможное, чтобы восстановить справедливость, — отметила Клэр.

Речь идет о деле против правой активистки Кэндис Оуэнс, утверждавшей, что Брижит якобы родилась мужчиной. Адвокат отметил, что первая леди нашла эти заявления «невероятно расстраивающими», а президента Франции они «отвлекают» и «изматывают».

Ранее физиономист Олег Воеводин заявил, что супруга Макрона является женщиной. По его словам, у жены французского лидера нет мужского кадыка, а также следов изменения внешности, например надрезов или шрамов. Более того, у первой леди женский взгляд, добавил эксперт.

Брижит Макрон
Эммануэль Макрон
гендер
женщины
мужчины
Франция
суды
доказательства
