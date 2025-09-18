«Это пятая колонна»: музкритик рассказал, стоит ли изучать Пугачеву в школе Музкритик Соседов назвал Пугачеву «пятой колонной» и призвал не изучать в школе

Композиции певицы Аллы Пугачевой не являются классикой, она представитель «пятой колонны», поэтому ее не стоит изучать в школе, сказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Он считает, что творчество эстрадных исполнителей вообще не должно входить в программу, ведь на них можно посмотреть по телевизору.

Изучать творчество Пугачевой в школе — это абсурд. Она представитель «пятой колонны». Я считают, что эстрадных исполнителей вообще не нужно изучать в школе. Это касается не только Пугачевой, но и Газманова, SHAMAN. Творчество эстрадных исполнителей, оно сиюминутно. Отражает сегодняшнюю эпоху, не является вечным. Это не классическая музыка. Зачем изучать в школе то, что можно увидеть по телевизору, — заявил Соседов.

Недавно Филипп Киркоров заявил, что творчество Пугачевой можно включить в школьную программу. Он назвал песни Примадонны частью культурного наследия страны.

Позже музыкант и композитор Юрий Лоза сказал, что российским школьникам на уроках музыки следует изучать не советских исполнителей, а самих авторов композиций. По его мнению, такой подход позволит популяризировать именно создателей музыкального контента, а не тех, кто его просто исполняет.