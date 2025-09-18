Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:55

«Одни певцы»: Лоза раскритиковал новый подход к изучению музыки в школе

Музыкант Лоза призвал изучать в школах не исполнителей песен, а их авторов

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Российским школьникам на уроках музыки следует изучать не советских исполнителей, а самих авторов композиций, заявил NEWS.ru музыкант и композитор Юрий Лоза. По его мнению, такой подход позволит популяризировать именно создателей музыкального контента, а не тех, кто его просто исполняет.

Многие исполнители пели песни, которые могли купить или получить по дружбе. И до них, и после эти песни пело огромное количество народу. «Темную ночь» после Марка Бернеса спели 500 или 600 человек. И сейчас многие поют. Поэтому на уроках надо изучать не творчество исполнителей, а творчество авторов, которые написали хорошее произведение. Мы опять начинаем популяризировать певцов, а надо — тех людей, которые создали этот контент, — пояснил Лоза.

Он добавил, что в фокусе должны быть классики песенного жанра, такие, как композиторы Никита Богословский или Василий Соловьев-Седой, чье наследие действительно достойно изучения. По словам Лозы, прошла та эпоха, когда авторы композиций активно выезжали на концертные встречи со зрителем и гастролировали по всей стране. Музыкант подчеркнул, что сегодня доминируют исполнители, которые присваивают себе лавры создателей.

У нас было много хороших композиторов, творчество которых стоит изучать. Таким образом мы будем стимулировать молодых людей на создание чего-то нового. Раньше композиторы выезжали на концертные встречи со зрителем, гастролировали по всей стране, а сейчас этого нет. Сегодня — одни певцы, которые ходят с важным видом, трясут перьями и рассказывают, что они все это создали, резюмировал Лоза.

Ранее советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко положительно оценил возможное включение его композиций в школьную программу. Он подчеркнул важность передачи музыкальной традиции будущим поколениям.

музыканты
школьники
Юрий Лоза
композиторы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.