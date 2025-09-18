«Одни певцы»: Лоза раскритиковал новый подход к изучению музыки в школе Музыкант Лоза призвал изучать в школах не исполнителей песен, а их авторов

Российским школьникам на уроках музыки следует изучать не советских исполнителей, а самих авторов композиций, заявил NEWS.ru музыкант и композитор Юрий Лоза. По его мнению, такой подход позволит популяризировать именно создателей музыкального контента, а не тех, кто его просто исполняет.

Многие исполнители пели песни, которые могли купить или получить по дружбе. И до них, и после эти песни пело огромное количество народу. «Темную ночь» после Марка Бернеса спели 500 или 600 человек. И сейчас многие поют. Поэтому на уроках надо изучать не творчество исполнителей, а творчество авторов, которые написали хорошее произведение. Мы опять начинаем популяризировать певцов, а надо — тех людей, которые создали этот контент, — пояснил Лоза.

Он добавил, что в фокусе должны быть классики песенного жанра, такие, как композиторы Никита Богословский или Василий Соловьев-Седой, чье наследие действительно достойно изучения. По словам Лозы, прошла та эпоха, когда авторы композиций активно выезжали на концертные встречи со зрителем и гастролировали по всей стране. Музыкант подчеркнул, что сегодня доминируют исполнители, которые присваивают себе лавры создателей.

У нас было много хороших композиторов, творчество которых стоит изучать. Таким образом мы будем стимулировать молодых людей на создание чего-то нового. Раньше композиторы выезжали на концертные встречи со зрителем, гастролировали по всей стране, а сейчас этого нет. Сегодня — одни певцы, которые ходят с важным видом, трясут перьями и рассказывают, что они все это создали, — резюмировал Лоза.

Ранее советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко положительно оценил возможное включение его композиций в школьную программу. Он подчеркнул важность передачи музыкальной традиции будущим поколениям.