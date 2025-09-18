Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 20:12

Раскрыт многомиллионный гонорар певца Вани Дмитриенко за два концерта

19-летний певец Ваня Дмитриенко заработает 56 млн рублей за два концерта

Ваня Дмитриенко Ваня Дмитриенко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко заработает более 56 млн рублей за два концерта в Москве, пишет Telegram-канал «Звездач». Сообщается, что артист выступит в зале вместимостью 14 тыс. зрителей.

Чтобы попасть на выступление исполнителя, придется выложить от двух до 85 тыс. рублей. Отмечается, что только за один концерт организаторы заработают порядка 28 млн рублей. Масштабные мероприятия запланированы на 6 и 7 ноября.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева на пике своей карьеры зарабатывала за одно выступление около €150 тыс. (15 млн рублей). По словам продюсера Павла Рудченко, столь высокий гонорар говорит о большой популярности Примадонны. Эксперт отметил, что Пугачева фактически возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых артисток в России.

До этого певец Прохор Шаляпин сообщил, что увеличил гонорар за четырехчасовой концерт до 1 млн рублей. По его словам, ценник пришлось поднять из-за высокой стоимости косметологических процедур, к которым он прибегает. Артист добавил, что жизнь в Москве обходится дорого.

концерты
гонорары
Ваня Дмитриенко
звезды
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.