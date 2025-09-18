Раскрыт многомиллионный гонорар певца Вани Дмитриенко за два концерта 19-летний певец Ваня Дмитриенко заработает 56 млн рублей за два концерта

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко заработает более 56 млн рублей за два концерта в Москве, пишет Telegram-канал «Звездач». Сообщается, что артист выступит в зале вместимостью 14 тыс. зрителей.

Чтобы попасть на выступление исполнителя, придется выложить от двух до 85 тыс. рублей. Отмечается, что только за один концерт организаторы заработают порядка 28 млн рублей. Масштабные мероприятия запланированы на 6 и 7 ноября.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева на пике своей карьеры зарабатывала за одно выступление около €150 тыс. (15 млн рублей). По словам продюсера Павла Рудченко, столь высокий гонорар говорит о большой популярности Примадонны. Эксперт отметил, что Пугачева фактически возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых артисток в России.

До этого певец Прохор Шаляпин сообщил, что увеличил гонорар за четырехчасовой концерт до 1 млн рублей. По его словам, ценник пришлось поднять из-за высокой стоимости косметологических процедур, к которым он прибегает. Артист добавил, что жизнь в Москве обходится дорого.