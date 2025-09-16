Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 15:34

Шаляпин рассказал, почему поднял гонорар за свои концерты

Певец Шаляпин признался, что повысил свой гонорар ради походов к косметологу

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин признался, что поднял свой гонорар за четырехчасовой концерт до 1 млн рублей, чтобы тратить больше средств на свою внешность. В разговоре с Общественной Службой Новостей артист отметил, что поход к косметологу стоит огромных денег, а держать себя в тонусе необходимо.

Простите, но мне нужно держать себя в тонусе. Поход к косметологу стоит огромных денег, а молодость и товарный вид сохранять нужно. Да и вы сами знаете, что нынче жизнь стала очень дорогой в Москве, — заявил он.

Ранее Шаляпин заявлял, что блогер Валя Карнавал для него «слишком молода», а он для нее, в свою очередь, «бедноват». Он добавил, что его любимица среди звезд российского шоу-бизнеса — телеведущая Олеся Иванченко.

До этого в эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале разгорелся конфликт между Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. Артист выступил вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнив песню «Единственная моя», но жюри раскритиковало номер, что привело к перепалке.

