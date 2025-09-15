Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:39

Продюсер раскрыл, сколько зарабатывала Пугачева за один концерт в России

Продюсер Рудченко: Пугачева получала за одно выступление в РФ порядка €150 тыс.

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачева в период активной концертной деятельности в России получала за одно выступление порядка €150 тыс., что по текущему курсу составляет почти 15 млн рублей, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, такой гонорар свидетельствует о беспрецедентной популярности артистки и ее исключительном статусе на отечественной эстраде.

Алла Пугачева раньше могла получить за одно выступление в России в районе €150 тыс. По нынешнему курсу это почти 15 млн рублей. То есть она в принципе была одной из самых высокооплачиваемых артисток в нашей стране, — сказал Рудченко.

Ранее появилась информация, что группа t.A.T.u. может заработать около 30 млн рублей на продаже билетов на свой концерт в Москве. Сейчас на мероприятие куплено более половины пригласительных. Самые дешевые билеты стоят 5 тыс. рублей, а наиболее дорогие — 30 тыс. рублей.

Продюсер Сергей Дворцов ранее заявил, что экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина получает за выступление на корпоративах около 600 тыс. рублей. Он отметил, что певица пользуется высоким спросом среди заказчиков, несмотря на ее редкие визиты на светские мероприятия.

Алла Пугачева
певицы
гонорары
звезды
артисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.