Продюсер раскрыл, сколько зарабатывала Пугачева за один концерт в России

Певица Алла Пугачева в период активной концертной деятельности в России получала за одно выступление порядка €150 тыс., что по текущему курсу составляет почти 15 млн рублей, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, такой гонорар свидетельствует о беспрецедентной популярности артистки и ее исключительном статусе на отечественной эстраде.

Алла Пугачева раньше могла получить за одно выступление в России в районе €150 тыс. По нынешнему курсу это почти 15 млн рублей. То есть она в принципе была одной из самых высокооплачиваемых артисток в нашей стране, — сказал Рудченко.

Ранее появилась информация, что группа t.A.T.u. может заработать около 30 млн рублей на продаже билетов на свой концерт в Москве. Сейчас на мероприятие куплено более половины пригласительных. Самые дешевые билеты стоят 5 тыс. рублей, а наиболее дорогие — 30 тыс. рублей.

Продюсер Сергей Дворцов ранее заявил, что экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина получает за выступление на корпоративах около 600 тыс. рублей. Он отметил, что певица пользуется высоким спросом среди заказчиков, несмотря на ее редкие визиты на светские мероприятия.