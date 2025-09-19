«Интервидение-2025»
19 сентября 2025

Экс-президент США обвинил Трампа в давлении на СМИ

Обама обвинил Трампа в давлении на СМИ после закрытия программы Джимми Киммела

Экс-президент США Барак Обама в соцсети X обвинил нынешние власти страны в давлении на СМИ после закрытия программы Jimmy Kimmel Live!, которую вел комик Джимми Киммел. По его словам, свобода слова должна оставаться основным принципом демократии.

Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, <…> свобода слова остается ключевым принципом демократии, — написал Обама.

Бывший глава Белого дома отметил, что вмешательство американских властей в работу СМИ угрожает демократическим институтам. Обама призвал медиа не идти на уступки.

Ранее стало известно, что показ телепередачи Jimmy Kimmel Live! , которую ведет комик Джимми Киммел, будет приостановлен из-за его высказываний о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. В своем шоу Киммел в саркастичной манере высказал предположение, что убийца активиста мог быть связан с группой сторонников Дональда Трампа.

В свою очередь Трамп в своей соцсети Truth Social выразил радость по поводу снятия с эфира телесети ABC авторского шоу Джимми Киммела. Глава государства назвал это событие «прекрасными новостями для Америки».

