19 сентября 2025 в 09:54

Генетик оценил идею воскрешения вымершей птицы додо

Генетик Карасев: в случае воссоздания птица додо станет обузой для ученых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Воссоздание вымершей птицы додо приведет к появлению еще одного вида, содержание которого потребует значительных ресурсов и труда ученых, заявил генетик Александр Карасев. По его словам, которые передает LIFE.ru, для маврикийского дронта придется создавать идеальные условия обитания.

Мы получим еще один вид, который потребует значительных ресурсов, финансирования и труда научных коллективов. Зачем? Чтобы люди могли посмотреть на нее в зоопарке? Поддержание этого вида будет еще более затратным, чем сам процесс его воскрешения, — заявил он.

Ранее сообщалось, что вымершего в 2000 году пиренейского козла букардо удалось клонировать. Отмечается, что успех ученых был недолгим. Клонированное животное прожило всего лишь семь минут.

До этого сообщалось о том, что российские ученые начали клонирование племенного быка. Для этого процесса отобрали биоматериал двух элитных пород — джерси и герефорд.

генетики
животные
наука
природа
