Стало известно, как россияне оценивают работу Путина

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину сохранился на отметке 80%, без изменений по сравнению с предыдущей неделей, следует из последнего опроса фонда «Общественное мнение». По его данным, 81% респондентов положительно оценивает работу главы государства.

Опрос, проведенный 12–14 сентября среди 1500 россиян, также показал, что 55% граждан одобряют деятельность правительства, а 61% положительно оценивает работу премьер-министра Михаила Мишустина. Среди политических партий наибольший уровень поддержки сохранила «Единая Россия», набрав 41%. За ней следуют ЛДПР с 10% и КПРФ с 8%. Партии «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» набрали по 3% каждая.

Ранее стало известно, что более 60% граждан России отмечают усиление чувства гордости за свою страну за минувший год. Указанный показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.

В конце августа ВЦИОМ по итогам опроса сообщал, что большинство россиян (61%) считают русских таким же народом, как и все другие, а не «совершенно особым народом». Обратной точки зрения придерживаются 39% опрошенных. Эксперт департамента политисследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева пояснила, что Россия в последние годы прошла путь переосмысления себя как части мирового пространства и определилась в самоидентичности.