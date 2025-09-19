Прокуратура выяснила причину схода с рельсов 18 вагонов с углем в Приморье

Прокуратура выяснила причину схода с рельсов 18 вагонов с углем в Приморье В Приморье 18 вагонов с углем сошли с рельсов из-за плохого содержания путей

Причиной схода 18 вагонов с углем с рельсов на перегоне Артем — Приморский 3 — Шкотово стало ненадлежащее содержание путей, передает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Инцидент произошел 6 августа. Всего в составе поезда было 63 вагона.

Сошедшие с пути вагоны получили повреждения, причиненный ОАО «РЖД» ущерб превышает 1 млн рублей. Приморской транспортной прокуратурой по данному факту проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Установлено, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание путевого хозяйства, — сообщили в пресс-службе.

Ранее на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области сошел с рельсов порожний товарный состав. Три вагона оказались повреждены. По предварительным данным, следователи рассматривают все возможные причины инцидента, включая диверсию. Движение электричек на участке Сиверская — Луга было приостановлено.

До этого девять вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Пермь-Сортировочная. Для ликвидации последствий схода на место происшествия была направлена восстановительная техника.