19 сентября 2025 в 10:21

Доцент объяснил разницу между замедлением экономики и рецессией

Доцент Щербаченко: замедление экономики выражается в снижении темпов роста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замедление экономики выражается в снижении темпов роста, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он отметил, что данный процесс отличается от полноценной рецессии, которая характеризуется более глубоким и продолжительным спадом.

Замедление экономики может выражаться в снижении темпов роста или слабом росте. Рецессия — это период в экономике, характеризующийся спадом производства и снижением ВВП. В это время происходит поиск новых решений и адаптация участников рынка к ним, — пояснил Щербаченко.

По его словам, основными признаками рецессии являются снижение ВВП на протяжении более полугода, рост безработицы, падение реальных доходов населения, снижение объемов производства и потребительского спроса. Экономист добавил, что к индикаторам, по которым можно охарактеризовать этот период в экономике, также относятся: сокращение инвестиций, снижение деловой активности и объемов выдачи кредитов.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в российской экономике нет рецессии. По ее словам, летом показатели росли умеренными темпами, что естественно после «перегрева». Глава ЦБ отметила, что за это время в стране активизировался потребительский спрос.

экономика
Россия
экономисты
ВВП
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
